Сполучені Штати Америки закликали Єрусалим дозволити вантажівкам з гуманітарною допомогою в’їхати в Газу, попри поновлення бойових дій між Ізраїлем і ХАМАС.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Ізраїль за наполяганням США погодився відновити пропуск вантажівок з допомогою для місцевих жителів в Газу. Однак він зазначив, що поставки, швидше за все, скоротяться. Їх буде десятки на день, а не сотні, як це було під час перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС.Кірбі сказав, що Газа потребує набагато більше допомоги, але рішення відновити поставки після суворих перевірок виглядає як хороший знак у майбутньому.Офіційні особи США наполягають на відновленні паузи у бойових діях, щоб витягти більше заручників, яких утримує ХАМАС у Газі. "Ця пауза закінчилася завдяки ХАМАС. Вся відповідальність лежить на них", – заявив представник Білого дому. Режим припинення вогню в Секторі ГазаПеремир’я між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС почалося 24 листопада. На той момент сторони конфлікту домовилися про припинення вогню на чотири дні та звільнення заручників. Так першу групу бойовики відпустили того ж дня.29 листопада повідомлялося, що Ізраїль обговорює з ХАМАС продовження режиму припинення вогню ще на два дні. Для цього бойовики мають виконати умови Тель-Авіва.Однак 1 грудня Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа та заявив, що ХАМАС порушив умови перемир’я.Державний секретар США Ентоні Блінкен також звинуватив ХАМАС у припиненні тижневого перемир’я в Секторі Газа. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.