Популярна українська модель та співачка Даша Астаф’єва чесно розповіла про зміни під час повномасштабної війни РФ проти України. За словами зірки, її волосся повністю посивіло, і тепер їй доводиться кожного тижня фарбуватися.Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю знаменитості для YouTube-проєкту ТСН.ua “Наодинці”.Даша Астаф’єва про зміни під час війниЕкссолістка гурту "NikitA" поділилася, що сиве волосся вона почала у себе помічати у 16 років. Аби його приховати, артистка постійно фарбується."У мене сиве волосся з’явилося дуже рано, десь у 16 років, як у тата. Мій тато весь сивий. Я просто фарбуюся у свій колір, але в мене вже повністю сива голова", – розповіла виконавиця.

Даша Астафʼєва (фото: instagram.com/da_astafieva)Співачка додала, що після початку повномасштабного вторгнення РФ її волосся повністю посивіло, хоча раніше виділялися лише окремі пасма.Зараз Астаф’єва кожного тижня відвідує перукаря, щоб "замаскувати" цю проблему."Фарбуюся раз на тиждень. З війною повністю стала сива", – зізналась артистка. Зазначимо, що з перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну Даша свідомо не поїхала за кордон "пересидіти" лихі часи.Зірка Playboy активно зайнялася волонтерством: почала готувати їжу для ЗСУ на кухнях київських ресторанів.Нещодавно Джамала відреагувала на те, що РФ оголосила її у розшук.Також Віталій Козловський розсекретив, де тепер служить.