Німецький концерн Rheinmetall планує запустити свій завод в Україні вже у 2024 році. А першу зброю випустить через пів року після запуску.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.За словами генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера, завод в Україні хочуть запустити у 2024 році. Зокрема компанія очікує, що вони до початку 2024 року укладуть з Україною угоду щодо виробництва бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx."Після підписання контракту ми хочемо закінчити перший Fuchs протягом шести-семи місяців, а перший Lynx протягом 12-13 місяців", - сказав Паппергер.Він зауважив, що компанія планує виробляти Fuchs в Україні вже з кінця літа 2024 року. А ось щодо бойової машини піхоти – то доведеться трохи почекати. До літа 2025 року. При цьому про виробництво танків Panther мова поки що не йдеться.Варто зауважити, що у жовтні цього року АТ "Українська оборонна промисловість" та концерн Rheinmetall зареєстрували спільне підприємство - ТОВ "Рейнметал - Українська оборонна промисловість". Воно має допомогти з місцевим виробництвом обладнання, обслуговуванням і ремонтом західного озброєння.Спільне підприємствоНагадаємо, що Федеральне антимонопольне відомство Німеччини дозволило Rheinmetall створити спільне підприємство з Україною ще наприкінці вересня.Повідомлялося, що підприємство базуватиметься у Києві.Важливо зазначити, що Rheinmetall активно допомагає Україні у війні проти Росії шляхом постачання боєприпасів та різної техніки.Зокрема, нещодавно концерн отримав нове замовлення на артснаряди для України.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.