Під завалами будинку у Новогродівці Покровського району Донецької області, який росіяни обстріляли двома ракетами С-300, знайшли тіла ще двох людей на ранок п’ятниці, 1 грудня. Пошуки ще однієї людини тривають.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram тимчасово виконуючого обов’язки очільника Донецької обласної військової адміністрації Ігоря Мороза"Триває пошукова операція у Новогродівці - знайдено тіла ще 2 загиблих внаслідок удару напередодні", – розповів він.Обстріл Покровського району30 листопада, окупанти влаштували масований удар одночасно по трьох містах Донецької області - Покровськ, Мирноград, Новогродівка. Десять людей було поранено, зокрема четверо дітей. Зокрема, п’ятьох людей було поранено в Покровську, серед яких троє дітей – 13, 16 років і 6-місячне немовля, якого вдалося врятувати.Ще п’ять постраждалих, серед яких 13-річна дитина, у Новогродівці. Крім того, тут п’ятеро людей опинилися під завалами житлового будинку. Пізніше під завалами в Новогродівці знайшли тіло чоловіка, а потім ще одного загиблого. За даними поліції на вечір 30 листопада, під завалами могла залишатися сім’я – 33-річна жінка, 38-річний чоловік та 8-річна дівчинка.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.