Піротехніками Державної служби з надзвичайних ситуацій України з початку повномасштабного вторгнення Росії було знешкоджено 459 472 вибухонебезпечних предметів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.У відомстві зазначили, що найчастіше піротехнічні підрозділи працювали в: Харківській області – 25 534, Київській - 9 407, Донецькій - 9 473, Миколаївській - 6 625, Херсонській - 9 523, Чернігівській - 5 147, Сумській - 2 797, Черкаській - 1 381."Всього з початку війни на території України знешкоджено 459 472 одиниці вибухонебезпечних предметів та 2 892 кг вибухової речовини, у тому числі 3 134 авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 110 тис. 768 гектарів", – йдеться у повідомленні.Розмінування УкраїниЧерез російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.За оцінками української влади, близько 30% території залишається замінованою та "забруднено" боєприпасами, що не розірвалися. Очікується, що на їх ліквідацію потрібно не менше 10 років.Наприкінці вересня Швейцарія затвердила пакет розміром в 110 млн доларів на розмінування України. Їх буде надано в період з 2024 по 2027 рік.Також Норвегія оголосила про виділення фінансової допомоги для розмінування України. Йдеться про 18,5 млн доларів. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.