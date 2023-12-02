Білорусь вкотре продовжила спільні зі Збройними силами Росії військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до 11 грудня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал моніторингової групи “Білорускі Гаюн”."Полігон "Доманове" продовжує роботу без перерв, інші ж на вихідних 2 і 3 грудня", – пише пресслужба.Навчання на полігонах продовжуються з 4 грудня й до: 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 09.12; полігон "Гожський" 6 омбр. (Гродненський район) до 11.12; полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 09.12; полігон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 08.12; 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 08.12; 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" (Барановицький район) до 08.12; 174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 10.12; полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 09.12;"Навчання тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень становить 84 тижні", – додає пресслужба.

Фото: Вже 84 тижні. Білорусь знову продовжила навчання з російськими військовими (t.me/Hajun_BY)Роль Білорусі у війні Росії проти УкраїниЩе на початку повномасштабного вторгнення російські терористи атакували нашу країну в тому ж числі й з території Білорусі. Тоді ж ворог захопив частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни докупували території.Зокрема протягом війни росіяни використовували Білорусь для завдання ударів по нашій країні.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.