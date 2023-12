Армія оборони Ізраїлю заявила у суботу, що вбила командира батальйону ХАМАС. Він спланував напад на Ізраїль 7 жовтня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю та The Times of Israel.Армія оборони Ізраїлю заявила в суботу, що вбила командира батальйону ХАМАС, відповідального за кілька смертельних нападів на мирних жителів та солдатів, продовжуючи обстрілювати терористичні об’єкти в секторі Газа та готуватися до наземного наступу на півдні анклаву.Він спланував та направив терористів 7 жовтня до Ізраїлю. Представник ЦАХАЛу заявив, що військові вбили командира батальйону ХАМАСа Шеджайя, внаслідок авіаудару.Армія опублікувала відео удару, внаслідок якого загинув командир.

Footage shows the strike on the commander of Hamas’s Shujayya battalion, Wissam Farhat.https://t.co/KM31XvtKku pic.twitter.com/3wDLItvZW8— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 2, 2023"Ми зосереджені на продовженні ліквідації Хамасу та створенні умов для повернення додаткових заручників", – сказав начальник штабу генерал-лейтенант Халеві у коментарях, наданих ЦАХАЛ.В останні дні ЦАХАЛ підтверджує смерть кількох заручників, які утримує ХАМАС, завдяки новим розвідувальним даним та даним, отриманим військами.Війна в Ізраїлі7 жовтня ХАМАС вторгся до Ізраїлю і почав вбивати та викрадати як військових, так і громадянських людей. Ізраїль оголосив операцію "Залізні мечі" та став обстрілювати місця терористів у Секторі Газа. Також Ізраїль припинив подачу електроенергії та води до регіону.Минулого тижня Ізраїль підписав з ХАМАСом угоду про тимчасове припинення вогню на території Сектору Газа та звільнення заручників. Першу групу заручників ХАМАС відпустив уже 24 листопада.Детальніше про домовленості Ізраїлю з ХАМАСом і скільки ще триватиме війна – у матеріалі РБК-Україна.1 грудня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Газа та заявив, що ХАМАС порушив умови перемир’я.За словами міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта, Ізраїль відновив вогонь після відмови ХАМАСу звільнити заручників, серед яких двоє дітей.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.