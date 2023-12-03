Погіршення погодних умов продовжує уповільнювати темп бойових дій ЗСУ та армії РФ по всій лінії фронту, але не зупинило їх повністю.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.Так, за даними ЗСУ, незважаючи на сніг та вітер, російські війська активно використовують авіацію на Бахмутському напрямку. Крім того, погода суттєво не впливає на вогонь російської артилерії. Проте російські джерела зазначають, що сильний вітер біля Бахмута та в Запорізькій області не дозволив російським військам використовувати безпілотники та артилерію протягом останніх двох днів.Крім того, бруд ускладнює просування піхоти та колісної техніки. Росіяни скаржаться, що можуть пересуватися лише на дефіцитних гусеничних машинах, коли українські сили продовжують вести по них інтенсивний артилерійський вогонь, незважаючи на погані погодні умови.Ключові висновки ISW: У ніч з 1 на 2 грудня російські війська завдали ще однієї серії ударів за допомогою Shahed 136/131 півдня України. Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на три сторонні компанії, що займаються транспортуванням російської сирої нафти вище за цінову межу G7. Політика Кремля щодо ролі мігрантів у зміцненні промислового потенціалу Росії продовжує залишатися непослідовною. Російські війська продовжили наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна, у районі Бахмута, в районі Авдіївки, а також у Запорізькій області. Повідомляється, що українські партизани 1 грудня напали на російських військовослужбовців у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області. Раніше повідомлялося, що українські військові на Бахмутському напрямку перебувають в активній обороні. За зручної нагоди ЗСУ намагаються атакувати російських окупантів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.