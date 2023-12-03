Іноді люди скаржаться, що постійно наступають на одні й ті ж граблі. Іншими словами, вони наче зациклені на одній моделі поведінки у конкретній ситуації, тому постійно повторюють свої помилки. Вийти із цього “зачарованого кола” допомагає схема-терапія із психологом.Про те, що це за підхід та у яких випадках він допомагає, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Центру психології та розвитку Kyivdvoryk в Instagram.Що таке схема-терапіяСхема-терапія, розроблена Джеффрі Янгом, поєднує в собі елементи когнітивно-поведінкової терапії, теорію прихильності та гештальт-терапію."Це молодий, але дуже цікавий підхід. Він розроблений, щоб допомогти людям визначити та змінити руйнівні моделі та глибоко вкорінені переконання, які часто розвиваються у дитинстві та мають вплив на наше доросле життя", – пояснюють експерти.Що таке схема?Схема – це стійкі внутрішні мотиви і моделі, які розвивались у відповідь на незадоволені потреби у дитинстві. Вони впливають на наші думки, почуття та поведінку, що призводить до повторювальних негативних сценаріїв у дорослому житті."Тобто, це пастки, у які ми потрапляємо щоразу, але не усвідомлюємо їх, бо схеми супроводжували нас протягом усього життя, а колись навіть нам допомагали вижити чи зберегти психічне здоров’я", – додають фахівці.Кому підійде схема-терапіяГоловна мета цього напрямку – допомогти звільнитися від циклічного повторення дій та думок, які роблять нас нещасними, краще зрозуміти себе та свої потреби."Схема-терапія вчить нас любові до себе та до світу, сміливості та відповідальності за своє життя. Це поступове та надзвичайно цікаве дослідження себе, ціль якого – розірвати коло та стати щасливіше. І головне – ефективність цього методу доведена дослідженнями", – наголошують психологи.Раніше ми писали про те, які ознаки вказують на те, що ваш психолог поводиться непрофесійно.Читайте також про те, як правильно спілкуватись із військовими.