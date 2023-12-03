Російські війська вночі атакували територію України за допомогою крилатої ракети, а також 12 ударних безпілотників. Майже всі ворожі цілі знищила ППО.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ."У ніч на 3 грудня 2023 року противник атакував 12 ударними БпЛА типу "Shahed" з району Приморсько-Ахтарська РФ та керованою авіаційною ракетою Х-59 з повітряного простору Білгородської області РФ", – йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.Повідомляється, що ударні БпЛА атакували у кілька хвиль, заходили з території окупованої Херсонської області.У Миколаївській області, у зоні відповідальності повітряного командування "Південь", більшість "Шахедів" було знищено протиповітряною обороною. Інші були збиті в районі Старокостянтинова Хмельницької області.Внаслідок бойової роботи сил ППО знищено 10 ударних БПЛА "Shahed-136/131". Також повідомляється, що керована авіаційна ракета Х-59 не досягла своєї мети. Нічна атака 3 грудняРосійські війська вчора пізно ввечері, 2 грудня, запустили територією України кілька груп ударних дронів типу "Шахед". Повітряну тривогу оголошували у низці південних, центральних і західних областей.У Хмельницькій області повідомляли про роботу ППО. На щастя, обійшлося без постраждалих та пошкоджень будівель.Рано вранці також на Київщині пролунала повітряна тривога – повідомляли про загрозу ракетного удару.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.