Російські терористи вдарили з мінометів по селищу Садове Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинув чоловік.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації."Вдень окупанти вдарили по селищу (Садове, – ред.). Одне з влучань прийшлося по приватному гаражу, де в цей час знаходився 78-річний чоловік. Від отриманої вибухової травми він загинув на місці", – пише пресслужба. Як пише Херсонська обласна прокуратура, обстріл відбувся близько о 11:20. Інформація щодо інших потерпілих уточнюється. Обстріли Херсонської областіПісля звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.Як розповідав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, лише протягом минулої доби, 2 грудня, російські терористи здійснили проти регіону 76 обстрілів. Загалом було випущено 397 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, авіації та БПЛА. Зокрема 27 снарядів влучили по Херсону.Ворог поцілив у: житлові квартали населених пунктів області; територію заводу у Херсоні; електромережу у Херсонському районі."Через російську агресію 1 людина дістала поранення", – розповів Прокудін. Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як нещодавно терористи вдарили по селу Тягинка Херсонської області, внаслідок чого також загинув цивільний. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.