Погода в Україні 3 грудня буде зі снігом, місцями можливий мокрий сніг. У центральних та північних областях туман.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, сьогодні на заході, півночі, у Карпатах очікується сніг. Також можливий мокрий сніг.Синоптики попереджають про налипання мокрого снігу, на дорогах – ожеледиця. У центральних та північних областях туман.Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с. На півдні пориви до 15-20 м/с.Температура повітря протягом доби на заході -1 -6 градусів. На півдні вдень до +16, а вночі +4 +9 градусів. На решті території протягом доби від -2 до +3 градусів. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні вдень невеликий мокрий сніг, налипання мокрого снігу та ожеледь. У Києві можливі пориви вітру до 15-20 м/с, вранці та вночі туман, тому видимість знизиться до 200-500 м.Стовпчики термометрів покажуть у Києві від 0 до +2 градусів. Негода в УкраїніВчора на заході України оголосили штормове попередження. У Львівській області через снігопади та налипання снігу були знеструмлені майже 500 населених пунктів. Також негода залишила без світла десятки населених пунктів в Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Відомо, що через негоду та знеструмлення низка потягів курсували з затримками.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.