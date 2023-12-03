У рамках міжнародного кліматичного саміту СОР28 понад 20 країн підписали декларацію, в якій йдеться про те, що вони зобов’язуються потроїти світові потужності ядерної енергетики до 2050 року.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.Повідомляється, що збільшення потужностей ядерної енергетики допоможе скоротити глобальні викиди різних сполук вуглецю в атмосферу.До країн, що підтримали декларацію, також входять Британія, Канада, Франція, Південна Корея, Україна та ОАЕ. Країни у спільній декларації заявили, що співпрацюватимуть, щоб потроїти ядерну потужність до 2050 року порівняно з рівнем 2020 року.Ядерні санкції проти РосіїНагадаємо, Україна вже тривалий час просить у Євросоюзу запровадити ядерні санкції, в рамках яких імпорт ядерного палива з Росії до країн блоку буде заборонено.Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нещодавно зазначав, що наша країна вже запропонувала ЄС рішення, як припинити залежати від ядерного палива росіян.Водночас жодних подальших результатів у вигляді рішення про нові обмеження поки що немає. Більше того, за даними ЗМІ, Європейський Союз, ймовірно, збільшив закупівлю ядерного палива в Росії у 2023 році, порівняно з довоєнними показниками.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.