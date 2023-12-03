Український боєць змішаних мистецтв Ігор Потєря зустрівся з бразильцем Родольфо Беллато напередодні очного поєдинку під егідою Ultimate Fighting Championship.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Setanta Sports.Бій Беллато – Потєря відбудеться 2 грудня в американському Остіні. Старт поєдинку запланований на 23:55 за київським часом. На території України бій транслюватимуть на платформі Setanta Sports.Потєря проведе свій третій поєдинок цьогоріч. У січні він технічним нокаутом здолав бразильського ветерана Руа. Натомість у липні поступився новозеладнцю Ульбергу в першому раунді. Бій проти Беллато відбудеться в прелімі головної події – поєдинку Бенеїла Даріуша з Арманом Царукяном.Беллато – новачок UFC. 27-річний боєць на прізвисько "Трактор" раніше виступав у чемпіонатах Contender Series, Legacy Fighting Alliance та інших. Входить до десятки провідних представників змішаних мистецтв Бразилії.Хто такий Ігор ПотєряУродженець Києва, бойовими мистецтвами почав займатися в 16 років. Майстер спорту міжнародного класу з бойового самбо, панкратіону та хортингу.На професіональний рівень перейшов у 2015 році. Виступав під егідою World Warriors Fighting Championship і Dana White’s Contender Series (5-й сезон). Восени 2021-го отримав омріяний контракт із UFC.Перший поєдинок у топ-чемпіонаті провів проти румуна Негумеряну (поразка в другому раунді). Першу ж перемогу здобув проти екс-чемпіона UFC Руа в січні цьогоріч.

День бою!Сьогодні ввечері о 23:55 не пропусти бій Ігоря Потєрі на UFC Austin на https://t.co/Q5241y7y0T #UFC #MMA #Fixture pic.twitter.com/i4mWNOCfzO— Телеканал Setanta Sports Ukraine (@SetantaUkraine) December 2, 2023 До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф’юрі в спеціальній підбірці.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.