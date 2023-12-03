“Укрзалізниця” повертає швидкісний Інтерсіті+ №743 сполученням Київ – Славсько. Квитки вже поступили у продаж.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу “Укрзалізниці”."Саме час планувати свої передріздвяні мандрівки, адже квитки на швидкісний Інтерсіті+ №743 сполученням Київ — Славсько відсьогодні вже у продажу", – пише пресслужба. Як курсуватиме рейс: потяг відправлятиметься з Києва, починаючи з 21 грудня, 6:11 й прибуватиме до станції Славсько о 14:00; у зворотному напрямку потяг відправлятиметься зі станції Славсько о 14:30 й прибуватиме до Києва о 22:26. "Укрзалізниця" покращує доступність гірського напрямку"Гори" умовно поділили на два напрямки: буковельський й славський: №193/192 Кривий Ріг – Ясіня поєднає прямим сполученням Криворіжжя з Карпатами; №145/146 Суми – Рахів дасть сполучення півночі з гірськолижними курортами Прикарпаття та Закарпаття; №365/366 Луцьк – Рахів дозволить мешканцям Луцька та Рівного отримати сполучення з Моршином, Долиною, Калушем, Франківськом, Яремче, Буковелем, Ворохтою; №345/346 Ужгород – Чернівці відновить сполучення Закарпаття з Буковиною через популярний гірськолижний курорт у Славську; №28/27 Київ – Мукачево поєднає Київ зі Славськом і Закарпаттям новим денним сполученням; №368/367 Луцьк – Ужгород дасть сполучення Луцьку зі Львовом, Славськом, Мукачевом та Чопом.Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що “Укрзалізниця” також запускає новий прямий поїзд №143/146 Відень – Чоп – Відень.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.