Снігопади накрили захід України 2 грудня, є знеструмлення. Через це деякі потяги запізнюються.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Укрзалізницю”."УЗ" наголошує, що через негоду немає скасованих рейсів. Проте через налипання мокрого снігу кілька поїздів прямують із затримкою: №17/18 Харків – Ужгород (+1:47); №265/266 Ужгород – Ковель (+1:40); №35/36 Одеса – Перемишль (+1:17); №53/54 Київ – Перемишль (+1:17); №7/8 Київ – Чернівці (+0:53); №715/716 Перемишль – Київ (+0:53); №95/96 Київ – Рахів (+0:47); №5/6 Запоріжжя – Ясіня (+0:36); №29/30 Київ – Ужгород (+0:35).Стежити за затримками потягів можна на порталі uz-vezemo.uz.gov.ua.Погода в УкраїніСьогодні атмосферний фронт накриє частину України, тому опади очікуються на заході, півночі, у Харківській та Полтавській областях.Київ 2 грудня накриє сильний туман. Видимість знизиться до 200-500 метрів.Також відомо, що у Львівській області через негоду знеструмлено 305 населених пунктів. Фіксуються ускладнення у русі на об’їзній Львова. На інших дорогах – без ускладнень, місцями є намерзання та ожеледиця. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.