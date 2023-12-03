В усіх регіонах країни оголошено про повітряну тривогу. Причиною тому є зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому в Північному Кавказі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.Де оголошена тривогаСтаном на 12:12 повітряну тривогу було оголошено по усій території України. Мапа виглядає так:

Фото: карта повітряних тривог станом на 12:12 (alerts.in.ua)Причина повітряної тривогиЯк відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Моздок у Північному Кавказі. "Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північний Кавказ). Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", – пише пресслужба Повітряних сил.Відбій повітряної тривоги В Україні було оголошено про відбій повітряної тривоги. Станом на 13:52 карта повітряних тривог виглядає так:

Фото: карта повітряних тривог станом на 13:12 (alerts.in.ua)Обстріли України 2 грудня У ніч на 2 грудня російські терористи випустили по території України 11 ударних дронів типу "Shahed" з мису Чауда. Також ворог запустив авіаційну ракету з повітряного простору окупованої Запорізької області.В результаті роботи протиповітряної оборони було знищено 10 ударних БпЛА в межах Одеської області та одну керовану авіаційну ракету Х-59 над Дніпропетровською областю. Зокрема ворог обстріляв з важкої артилерії Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Загиблих й постраждалих немає. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.