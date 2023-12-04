Фінляндія скористається досвідом Польщі у захисті кордону з Білоруссю для боротьби з нелегальною міграцією, яку спровокувала Росія.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio.Представник Прикордонної служби Польщі Ганна Михальська повідомила, що фінська делегація приїхала до Польщі, щоб побачити, як працює польська система охорони кордону з Білоруссю.Михальська розповіла, що фіни цікавилися польським досвідом, нормативними документами, а також співпрацею зі збройними силами та іншими службами, оскільки мають намір запровадити такі рішення на своєму кордоні.Однак, як зазначає представник, такі рішення мають бути адаптовані до фінських реалій. Спікер також додала, що Росія відповідає за кризу на кордоні як з Фінляндією, так і з Польщею.Також повідомляється, що минулого тижня два польські прикордонники розпочали службу на фінсько-російському кордоні в рамках операції "Фронтекс".Фінляндія закрила кордон із РФФінляндія почала блокувати в’їзд із території Росії через наплив нелегальних мігрантів. Так, фінська прикордонна служба заборонила в’їзд людям, які їдуть велосипедом через пункти пропуску на кордоні з РФ.Раніше фінським прикордонникам довелося задіяти сльозогінний газ, коли емігранти намагалися незаконно потрапити до таборів із Росії.На кордоні Фінляндії та Росії з 18 листопада закрили чотири КПП, а 22 листопада фінський уряд вирішив закрити майже всі прикордонні переходи.Нещодавно уряд Фінляндії також вирішив тимчасово закрити всі прикордонні переходи на кордоні з Росією.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.