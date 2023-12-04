Агент партизанського руху проникнув до однієї з військових частин росіян у Бахчисараї.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху “АТЕШ”.За словами агента, військова частина виглядає напівзанедбаною, але вона в робочому стані. Також тут розташовані склади."Незважаючи на напівзанедбаний вигляд, військова частина функціонує. Нам відомо, що на вказаному об’єкті розміщені великі складські приміщення, у яких проходять завантаження армійських Камазов", – повідомили партизани.

Фото: Партизани пробралися у військову частину Бахчисараю (https://t.me/atesh_ua/2766)Партизан виявив, що військовослужбовці не мешкають на території частини, а поселені у військовому містечку неподалік."Також встановлено, що військовослужбовці розквартовані військовому містечку неподалік військової частини", – повідомив агент "АТЕШ".Агент надав координати місця розташування: 44.75505343815848, 33.868273591626.

Фото: Партизани пробралися у військову частину Бахчисараю (https://t.me/atesh_ua/2766)Робота партизанів в КримуРаніше ми писали, що агенти руху "АТЕШ" виявили комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) у тимчасово окупованому Криму.Також ми повідомляли, що партизани визначили базу розміщення особового складу Збройних сил РФ у Бахчисараї.Раніше ми повідомляли, що партизани пробралися та розвідали штаб та військову частину бригади морпіхів окупантів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.