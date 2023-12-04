Війська РФ атакували територію України за допомогою ударних безпілотників та авіаційної ракети сьогодні вночі, 4 грудня. Сили ППО працювали у дев’яти областях країни.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ."У ніч на 4 грудня 2023 року противник атакував 23 ударними БпЛА "Shahed-136/131" з мису Чауда в окупованому Криму та керованою авіаційною ракетою з повітряного простору окупованої Херсонської області", – йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.Повідомляється, що для відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.В результаті злагодженої бойової роботи знищено 18 ударних дронів і одну керовану авіаційну ракету Х-59. Протиповітряна оборона працювала у не менш ніж 9 областях України. Нічна атака 4 грудняРосійські війська вчора пізно ввечері, 3 грудня, запустили територією України кілька груп ударних дронів типу "Шахед". Повітряну тривогу оголошували у низці південних, центральних і західних областей.За повідомленнями Повітряних сил ППО, ворожі дрони долетіли до Львівської та Івано-Франківської областей.У Хмельницькій області повідомляли про роботу ППО. На щастя, обійшлося без постраждалих та пошкоджень будівель.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.