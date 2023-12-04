Росіяни заявили про покращення дрону “Привіт-82”. який використовується на фронті.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ТАСС."Ми продовжували вести роботу над покращенням "Привіт-82", отримуючи відгуки та рекомендації під час бойового застосування апарату в зоні спецоперації. Поступово було створено нову модифікацію апарату – "Привіт-82М1". – повідомили у конструкторському бюро.Розробники повідомили, що модифікованим дроном можна керувати з укриття. Для цього потрібно помістити ретранслятори відео та управління з спрямованою антеною на височину."Нова наземна станція дозволяє керувати дроном з підвалу або бліндажу, помістивши ретранслятори відео та управління з спрямованою антеною на височину. Безпека розрахунку – це наш пріоритет", – заявили в конструкторському бюро.За словами російських ЗМІ, дрон застосовують на трьох напрямках: Вугледарському, Бахмутському та Херсонському.Характеристики дрона "Привіт-82"Дальність польоту апарату – до 30 кілометрів, максимальна швидкість 140 км/год. Безпілотник може підняти у повітря до 5,5 кілограма корисного навантаження.Число "82" у назві безпілотника означає калібр міни, що є його штатним озброєнням.Дрони, якими користуються російські військаРаніше ми повідомляли, що російські війська використали у війні проти України дрон "Скальпель". Ми писали в чому його відмінність від "Ланцету".Також ми повідомляли про російську альтернативу іранським "Шахедам" – дрон "Герань-2" Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .