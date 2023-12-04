Колишній чемпіон Ultimate Fighting Championship Конор Макгрегор підсилив чутки про бажання взятися до політичної боротьби до Ірландії.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter спортсмена.35-річний боєць відзначився цікавим дописом у соцмережах. Він виклав свою світлину в білому костюмі з підписом "Ірландіє, твій президент".Макгрегор вдруге за короткий проміжок часу торкнувся теми політики. Наприкінці листопада він гостро відреагував на події в Дубліні. 23 листопада сталася серія нападів на перехожих нібито емігранта з Африки, а у відповідь розпочалися заворушення з атаками на магазини та правоохоронців.Екс-чемпіон UFC різко розкритикував уряд і президента Ірландії. На його думку, ірландська влада не склала план для подолання наболілих суспільних труднощів. Місцева поліція навіть почала перевірку висловлювань Макгрегора на наявність закликів до міжнаціональної ворожнечі та повалення конституційного ладу."Я зайнятий організацію. Повірте, я набагато більше організований, маю підтримку. Запам’ятайте моє слово, Ірландія доживе до змін, до необхідних змін. Якщо в незабаром не схвалять план із гарантування безпеки Ірландії, то це зроблю я", – заявив тоді спортсмен.

Ireland, your President. pic.twitter.com/MdLQZzUwiI— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) December 4, 2023 Хто такий Конор МакгрегорУродженець передмістя Дубліна, займався футбол і бойовими мистецтвами. Колишній чемпіон UFC у напівлегкій та легкій вазі, пробувався у профі-боксі.Професіональну кар’єру в змішаних єдиноборствах розпочав у 2008 році. Провів 28 поєдинків в октагоні, в яких здобув 22 перемоги. Вийшов на виставковий боксерський поєдинок проти Флойда Мейвезера в 2017 році. Заробив за бій орієнтовно 130 млн доларів.Часто опиняється у різноманітних скандалах. Влітку був звинувачений у сексуальному насильстві під час фінальної серії НБА. Упродовж 2019 року двічі потрапив у подібні інциденти на батьківщині.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.