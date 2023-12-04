Світові ціни на золото оновили історичний максимум, перевищивши 2100 доларів за унцію. Дорогоцінний метал дорожчає на початку напруженого тижня, де очікується багато економічних даних, здатних вплинути на зниження ставок центральними банками.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.У понеділок, 4 грудня, ціни досягли рекордного рівня 2111,39 долара за унцію. Інвестиції в золото не приносять відсоткові доходи, тому очікування зниження ставок центробанків робить його привабливішим.У центрі уваги аналітиків та трейдерів звіт про зайнятість у США за листопад, який має вийти у п’ятницю. Якщо майбутні дані будуть відповідати очікуванням, це може означати припинення підвищення ставок ФРС цього року та перехід до їхнього зниження у 2024 році."З огляду на майбутні президентські вибори в США в 2024 році, ФРС, ймовірно, уникатиме дій, які можуть бути сприйняті як підтримка будь-якого кандидата, що дозволяє нам не чекати серйозних сюрпризів і подальшого підходу, заснованого на даних", – сказав Бруно Шнеллер, керуючий директор INVICO Asset Management.Ф’ючерси тепер передбачають 60% ймовірність зниження ставки ФРС вже в березні і передбачають скорочення ставок приблизно на 135 базисних пунктів на весь 2024 рік. Наразі ставки перебувають на рівні 5,25-5,50%."Починаючи з червня ми очікуємо, що ФРС почне знижувати ставки на 25 б.п. на квартал, поки не досягне кінцевої ставки в 3% у 2026 році", – сказав глобальний економіст BofA Клаудіо Ірігойєн.Нагадаємо, золото дорожчало у 2020 році під час невизначеності через епідемію гострої респіраторної інфекції (ГРЗ). Ціни тоді злетіли на 30% до 2000 доларів за унцію.У квітні 2020 року один із найбільших банків у світі, Bank of America, підвищив свою цільову ціну на золото до 3000 доларів за унцію . Однак цього рівня досягнуто не було, і ціни пішли вниз.