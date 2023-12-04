У Кривому Розі Дніпропетровської області сьогодні вдень, 4 грудня, пролунав вибух.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.Як пишуть у мережі, повітряну тривогу оголосили після вибуху. Наразі офіційної інформації немає.Тим часом в низці південних регіонів була оголошена повітряна тривога. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.Моніторингові канали повідомляли про пуски ракет із Криму. Попередньо, мова йде про пуски чотирьох ракет із Джанкойського району. Їх чули також у Красноперекопському районі.Обстріли Кривого РогуРосійські військові періодично обстрілюють Кривий Ріг. Вони роблять це із застосуванням крилатих і балістичних ракет, а також дронів-камікадзе.Так, російські терористи в ніч на 23 листопада атакували Дніпропетровську область. Одну з ракет спрямували на об’єкт інфраструктури у Криворізькому районі.Наприкінці вересня Кривий Ріг зазнав ракетної атаки росіян. Тоді окупанти обстріляли одне з підприємств міста. Вони завдали удару із застосуванням балістики.Також у жовтні росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Унаслідок ворожого удару загинула людина.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.