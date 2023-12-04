Минулої доби, 3 грудня, українські військові ліквідували ще 770 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 332 810 одиниць особового складу.Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу Збройних Сил України.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 03.12.23 орієнтовно склали: особового складу – близько 332 810 (+770) осіб ліквідовано; танків – 5580 (+5) од.; бойових броньованих машин – 10401 (+5) од.; артилерійських систем – 7961 (+12) од.; РСЗВ – 913 (+0) од.; засоби ППО – 602 (+0) од.; літаків – 323 (+0) од.; вертольотів – 324 (+0) од.; БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6017 (+22) од.; крилаті ракети – 1569 (+0) од.; кораблі/катери – 22 (+0) од. підводні човни – 1 (+0) од.; автомобільної техніки та автоцистерн – 10451 (+19) од.; спеціальна техніка – 1141 (+1) од.

Фото: втрати ворога станом на 04.12 (t.me/GeneralStaffZSU/11401)Ситуація на фронтіЗа словами аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), українські війська продовжили наземні атаки в районі Кремінної 3 грудня та підтвердили поступ. Також ЗСУпродовжують наступальні операції на Мелітопольському напрямі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .