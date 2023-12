Військову базу Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході атакували. Бойовики застосували 15 ракет.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне Командування Збройних сил США (CENTCOM) у Twitter.

Бойовики випустили з Іраку п’ятнадцять 122-міліметрових ракет по військовій базі США Rumalyn Landing Zone в Сирії 3 грудня. Зазначається, що постраждалих серед персоналу та пошкоджень техніки немає.

"Об’єднана оперативна група виявила вихідну точку за допомогою засобів ISR та передала це місце іракським силам безпеки, які переїхали туди та дослідили його. На місці розміщувався бензовоз, пристосований для запуску до 20 ракет", – заявили в CENTCOM.

At approximately 2:15 p.m. on Dec. 3, 15 122mm rockets originating in Iraq were fired at the U.S. base Rumalyn Landing Zone in Syria. There were no injuries to personnel or damage to equipment.Combined Joint Task Force – Operation Inherent Resolve located the point of origin… pic.twitter.com/bVG9tzKe4P— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 4, 2023Атаки на військові бази США на Близькому СходіВідтоді, як бойовики ХАМАСу розпочали війну проти Ізраїлю, на Близькому Сході було здійснено десятки нападів на американські війська. За інформацією Центрального командування США, внаслідок таких атак поранення отримали 20 людей.У відповідь США завдали ударів по двох об'єктах Ірану в Сирії. На тлі цих ударів по базах США на початку листопада Ірак відвідав держсекретар Ентоні Блінкен.Також 21 листопада США завдали авіаударів у відповідь на напад на авіабазу Аль-Асад в Іраку та ліквідували від п'яти до восьми бойовиків.