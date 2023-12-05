Останнім часом російські війська часто атакують Старокостянтинів у Хмельницькій області, адже там знаходиться аеродром базування літаків тактичної авіації української армії.Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в інтерв’ю РБК-Україна. За його словами, у Старокостянтинові знаходиться аеродром базування наших літаків тактичної авіації."Відповідно, це становить для росіян інтерес. У нас є десятки оперативних аеродромів, але чомусь саме цей цікавить ворога найбільше", – зазначив Ігнат.Обстріли Хмельницької областіЗ листопада практично щодня російські війська атакують Хмельницьку область безпілотниками.Так, вночі 3 та 4 грудня російські війська запускали до Хмельницької області дрони-камікадзе. У регіоні працювали сили ППО.Також ми писали, що в ніч на 28 листопада під час обстрілу Хмельницької області російськими окупантами уламки збитого дрона впали на дах приватного будинку. Вдень під час повітряної тривоги мешканці області чули вибухи. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.