Ректор захопленого “Луганського університету ім. Даля” Віктор Рябічев, який допомагав організувати так званий “референдум” визнано винним у пособництві окупантам. Він отримав 10 років в’язниці.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора."Його засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна", – йдеться в повідомленні.Зокрема, в суді прокурор довів, що ректор так званого "Луганського університету ім. Володимира Даля" брав активну участь у підготовці та проведенні псевдореферендуму."У липні 2022 року він організував у приміщенні університету засідання так званого "другого складу громадської палати "ЛНР". На ньому було прийнято рішення щодо створення "громадського штабу референдуму про приєднання "ЛНР" до РФ", – розповіли в Офісі.Крім тогго, він надав приміщення навчального закладу для голосування і розміщення так званої "виборчої комісії"."В день "волевиявлення" засуджений голосував на "камеру". В пропагандистському відео незаконний референдум - довгоочікувана подія для громадськості Луганська та студентів університету", – пишуть прокурори.За даними російських пропагандистів, мова йде про Віктора Рябічева, який наразі знаходиться на окупованій РФ території.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.