Валлійський “Свонсі” та англійський “Сандерленд” із кількагодинною різницею вказали на двері керманичам команд. Кольори середняків Першого дивізіону Англії захищають українські нападники Микола Кухаревич і Назарій Русин.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт “лебедів”.Керівництву "Свонсі" урвався терпець після продовження серії без перемог до п’яти матчів. Майкл Дафф залишився без роботи після падіння "лебедів" на 18-те місце в турнірній таблиці.45-річний тренер очолив "Свонсі" влітку. На береги Атлантики він перебрався з "Барнслі", з яким у попередньому сезоні дійшов до фіналу плей-офф англійської Ліги 1. Разом із ним "Ліберті Стедіум" покинув увесь штаб, окрім Алана Шихана. Той готуватиме Кухаревича та компанію до наступного поєдинку.Натомість боси "Сандерленда" попрощалися з Тоні Маубреєм. Англійський фахівець затримався на "Стедіум оф Лайт" на понад рік. Роботу з "чорними котами" він розпочав на старті сезону 2022/23. Тоді "Сандерленд" фінішував на 6-й сходинці, але програв півфінал плей-офф за вихід до Прем’єр-ліги."Чорні коти" наразі йдуть на 9-й сходинці в Першому дивізіоні. Серія без перемог команди склала 3 матчі. Русин пропустив останні два поєдинки "Сандерленда" через проблеми зі здоров’ям. Загалом він зіграв 9 матчів (1 асист).До слова, раніше Мудрик заробив пенальті для “Челсі” в протистоянні з “Брайтоном”.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.