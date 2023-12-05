Литва до березня 2025 року продовжить тимчасовий захист для українських біженців. Процес продовження дозволів на тимчасове проживання невдовзі розпочнеться.Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила керівниця департаменту міграції Литви Евеліна Ґудзінскайте, пише LRT.За її словами, наразі дуже велика кількість українців отримали тимчасовий захист на термін до 4 березня 2024 року. Однак термін їх дії спливає, тому необхідно думати про заміну посвідок на тимчасове проживання."ЄС вирішив продовжити тимчасовий захист ще на рік, до березня 2025 року. Це означає, що всі українці, яким було надано тимчасовий захист, можуть продовжити свою посвідку на проживання ще на рік", – сказала Ґудзінскайте.З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Литва видала 46 000 цифрових дозволів на проживання на підставі тимчасового захисту."Наступного тижня ми оголосимо, що вже можна починати заповнювати онлайн-заявки на зміну цих дозволів і записуватися на прийом до Департаменту міграції. Щодня ми реєструємо нових воєнних біженців з України. Щодня це від 20 до 50 осіб", – підкреслила вона.Допомога Україні від ЛитвиЛитва є одним із союзників України, який допомагає Києву не лише зброєю та військовою технікою, а й навчає українських військових.10 листопада Литва заявила про те, що надала Україні дві пускові установки для зенітного ракетного комплексу NASAMS, необхідне обладнання, а також позашляховики для екіпажу.Вже 17 листопада Литва передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшла партія генераторів, польових ліжок і сухих пайків.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.