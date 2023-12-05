Російські пропагандисти 4 грудня розповсюдили фейкову інформацію про начебто мобілізацію всіх українських жінок до 60 років.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій.Аналітики зазначили, що російські Telegram-канали разом із сюжетом «Надзвичайних новин» поширили інформацію, що українське телебачення готує українок до "тотального загону у військкомати". Начебто всі жінки віком до 60-ти років, повинні обов’язково стати на військовий облік, зокрема менеджерки, касирки, юристки, бібліотекарки та журналістки."Сюжет про постановку українок на військовий облік – справжній. Він вийшов в етер на каналі ICTV ще у грудні 2021 року, коли Міноборони затвердило перелік професій, представниці яких віком від 18 до 60 років мають бути поставлені на військовий облік", – йдеться у повідомленні.У Центрі стратегічних комунікацій нагадали, що згодом взяття жінок на облік відтермінували – зараз стати на облік зобовʼязані лише медикині. Жінки будь-яких інших професій можуть стати на облік у ТЦК добровільно.Найгучніші фейки Кремля за останній часДнями Міноборони повідомило про створення шахраями фейкового акаунту в Telegram міністра оборони України Рустема Умєрова.Також у мережі “гуляє” неправдива інформація про начебто “мобілізацію сотень вагітних” до лав ЗСУ.Компанія Meta ліквідувала мережу фейкових акаунтів, що базувалася в Китаї. Вони розміщували суперечливий контент про допомогу Україні.Тим часом правоохоронці не виявили жодного факту незаконного потрапляння вогнепального озброєння з України до європейських країн або контрабанди. Таким чином у Нацполіції довели неправдивість повідомлень російських пропагандистів про нібито вивезення зброї країн-партнерів з України.