Російські війська у ніч на вівторок, 5 грудня, знову атакували Україну, використавши як дрони, так і ракети. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на Сили оборони півдня та Повітряні сили ЗСУ."У ніч на 5 грудня 2023 року противник атакував ударними БпЛА "Shahed-136/131" з двох напрямків – Курська область та Приморсько-Ахтарськ – РФ", – сказано у повідомленні.Окрім цього було, а також зенітними керованими ракетам С-300, які було спрямовано по цивільних об’єктах Донецької та Херсонської областей.Усього було зафіксовано 17 ударних БпЛА типу "шахед" та шість зенітних керованих ракет ЗРК С-300."В результаті бойової роботи знищено 10 ударних БпЛА в різних регіонах України", – повідомили повітряники.За даними Сил оборони півдня, під час нічної дронової атаки в зоні їх відповідальності підрозділами ППО було знищено 4 БпЛА типу "Shahed-131/136":Два з дронів було знищено у Миколаївській області, по одному у Херсонській та Вінницькій областях.На щастя – обійшлось без влучань та постраждалих.Атака дронів по областях України в ніч на 5 грудняПізно ввечері понеділка, 4 грудня, РФ запустила декілька груп безпілотників по українських областях. Повітряна тривога оголошувалась на півдні, в центра та на заході країни.Також повідомлялось про роботу ППО та вибухи у Вінницькій області.За повідомленнями Повітряних сил, ворожі дрони долетіли до Львівської та Івано-Франківської областей.У Хмельницькій області повідомляли про роботу ППО. На щастя, обійшлося без постраждалих та пошкоджень будівель.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.