Атакувальний півзахисник Денис Костишин повернеться до “Олександрії” з американського “Ель-Пасо Локомотива”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.26-річний українець вирішив повернутися на батьківщину. Сезон-2023 він провів у USL Championship – другому за силою американському дивізіоні після МЛС (34 матчі, 4 голи, 3 асисти).Костишин одягне футболку "містян" у січні. Контракт із "Олександрією" хавбек уклав до літа 2025 року. Кольори команди Руслана Ротаня він уже захищав у першій половині минулого сезону (3 матчі, 1 гол).Уродженець Хмельницького Костишин виховувався в структурах київського "Динамо" та старого "Дніпра". На професіональному рівні дебютував за останніх у сезоні 2016/17. Найдовший період ігрової кар’єри провів у ковалівському "Колосі" (2018-2022 рр.), де грав під керівництвом батька – Руслана Костишина."Олександрія" у сезоні 2023/24"Жовто-чорні" провели 15 матчів у чемпіонаті України. Підопічні Руслана Ротаня здобули лише 3 перемоги в Прем’єр-лізі, а внічию звели ще 4 поєдинки.Наразі "Олександрія" йде на 13-й сходинці в УПЛ. Від зони вильоту до Першої ліги олександрійці відірвалися всього на два пункти. Останній матч 2023 року "містяни" зіграють 11 грудня проти харківського "Металіста 1925".У рамках Кубка України "Олександрія" дійшла до чвертьфіналу. Там олександрійці поступилися житомирському "Поліссю" в серії пенальті.До слова, українець Чеберко пробився у фінал плей-офф МЛС у складі “Коламбус Крю”.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.