До румунської авіабази Борча у четвер, 30 листопада, прибули чотири турецькі винищувачі F-16. Вони братимуть участь в місії НАТО з патрулювання повітряного простору над півднем Румунії.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Об’єднані повітряні сили Альянсу.Як зазначили в НАТО, Туреччина вперше бере участь у патрулюванні в Румунії. Разом з румунськими й німецькими літаками Туреччина захищатиме повітряний простір Альянсу на Чорноморському узбережжі й стримуватиме потенційні загрози з повітря."Це розгортання є демонстрацією здатності і рішучості захищати наших людей і території. Військово-повітряні сили НАТО залишаються готовими відповісти на будь-яку загрозу з будь-якого напрямку", – сказав офіційний представник Альянсу Ділан Вайт.За його словами, турецькі F-16 у межах місії НАТО діятимуть разом з німецькими винищувачами Eurofighter і французькою системою ППО наземного базування MAMBA, розгорнутою на базі Капу-Мідія.Ратифікація Туреччиною заявки на вступ Швеції в НАТОТуреччина вимагала, щоб Швеція зробила додаткові кроки проти місцевих членів Робочої партії Курдистану (РПК), яку Європейський Союз та США вважають терористичним угрупуванням.Ще наприкінці жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вніс заявку на розгляд парламенту. Документ направили до профільного комітету, який так і не схвалив її. Пізніше стало відомо, що 16 листопада комітет відклав переговори щодо цього законопроекту.Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом нещодавно повідомив, що Туреччина вже найближчими тижнями планує схвалити заявку країни на вступ до Північноатлантичного альянсу.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.