Туреччина попередила Ізраїль про “серйозні наслідки” у разі полювання на ватажків терористичного угрупування ХАМАС на її території.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.Високопоставлений чиновник турецької розвідки на умовах анонімності розповів, що розвідувальне агентство MIT повідомило ізраїльським колегам у Моссаді, що такі односторонні кроки матимуть серйозні наслідки для двосторонніх зв’язків між країнами.Таке рішення прийняли після того, як прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху наказав шпигунським агентствам розробити план ліквідації ватажків ХАМАСу за межами Сектора Газа, які проживають в Туреччині, Катарі, чи інших країнах.Війна в ІзраїліНагадаємо, бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.24 листопада між Ізраїлем та ХАМАСом почалось тимчасове перемир’я для звільнення полонених. Тоді ж сторони домовилися про припинення вогню на чотири дні, однак вирішили продовжити його ще на два дні з умовою, що бойовики звільнять більше заручників.1 грудня Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа. У ЦАХАЛі заявили, що ХАМАС порушив умови перемир’я.За словами міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта, Ізраїль відновив вогонь після відмови ХАМАСу звільнити заручників, серед яких двоє дітей.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.