У понеділок, 4 грудня, в приватному будинку в окрузі Арлінгтон, штат Вірджинія, прогримів потужний вибух. Інцидент стався після того, як поліцейські приїхали до будинку з ордером на обшук, а підозрюваний зробив кілька пострілів з сигнальної ракетниці.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.Речник поліції округу Арлінгтон Ешлі Севідж зазначила, що на період розслідування офіцери отримали ордер на обшук за місцем проживання підозрюваного.Правоохоронці прибули до будинку близько 17:00 за місцевим часом. Під час спроби виконати обшук, підозрюваний зробив кілька пострілів всередині будинку."Згодом прогримів вибух, і правоохоронці продовжують з’ясовувати його причини. Поліцейські на місці події зазнали незначних поранень, ніхто з них не потребував ушпиталення", – зазначила речниця.Очевидці кажуть, що вибух було чутно за милю, а сусідні будівлі довкола здригнулися. На місце інциденту прибули пожежники округу Арлінгтон, вони намагаються загасити полум’я.Наразі інформації про загиблих немає, а пожежу видно з різних кінців міста.Інциденти з вибухами у Сполучених ШтатахНаприкінці листопада на мосту Rainbow Bridge біля Ніагарського водоспаду на кордоні між Канадою та США прогримів вибух. За попередніми даними, підірвався начинений вибухівкою автомобіль, що намагався в’їхати на американський бік кордону.А 8 листопада в американському штаті Техас пролунав вибух на хімічному заводі, після цього почалася сильна пожежа.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.