5 грудня 2023 року православні в Україні відзначають день пам’яті преподобного Сави.Про те, що можна і категорично не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.Традиції цього дняСава прославився створенням богослужбового та монастирського Єрусалимського статуту, а також заснував кілька монастирів та лавр.Сава народився в Каппадокії у благочестивій християнській сім’ї, і вже з восьми років жив у монастирі святої Флавіани. Хлопчик швидко опанував науку грамоти та вивчив Святе Письмо. У 17-річному віці прийняв чернечий постриг, і через деякий час слава про благочестивого Сави широко розійшлася по регіону – як кажуть церковні перекази, преподобний мав дар творити чудеса своїми молитвами.Згідно з народними традиціями, у Савин день відкладалися всі домашні роботи, тож господині сьогодні влаштовували собі повноцінний вихідний.Сувора заборона стосувалася миття голови вагітним – це вважалося поганою прикметою і обіцяло хвороби та біди порушниці правила.Ще одне табу належало до власників коней – їм не можна лаятися цього дня, інакше з твариною могло статися нещастя.На Саву продовжувався піст, і головними стравами на столі були пироги, борщ, яблука та капуста.День ангела сьогодні святкують – Захар, Геннадій, Ілля, Сергій.Головні прикмети цього дня Якщо у Савин день у печі вогонь червоного кольору – значить чекай на сильну бурю; Якщо ж із труби будинку валить сильний дим, то невдовзі господарі можуть зіткнутися з бідою; Якщо білки у цей день залишають свої гнізда і спускаються з дерев на землю, то в цей день погода потеплішає; Якщо на Саву пухкий сніг починає танути – днями буде відлига.Що не можна робити у цей деньСьогодні категорично не можна мити голову вагітним – це вважалося поганою прикметою та обіцяло хвороби та біди порушниці правила.Ще одне табу належало до власників коней – їм не можна лаятися цього дня, інакше з твариною могло статися нещастя. Читайте також, які свята та пам’ятні дати будуть у листопаді 2023 року.До речі, з’явився церковний календар на 2024 рік.