Армія Ізраїлю в таборі біженців Дженін виявила нові тунелі та три лабораторії з виготовлення зброї ХАМАС. Також було затримано ще 10 розшукуваних палестинців.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel."Протягом ночі в таборі біженців Дженін, на Західному березі річки Йордан, затримали 10 розшукуваних палестинців, знайшли дві шахти тунелів і три лабораторії з виготовлення бомб", – повідомляє ЦАХАЛ.В ході операції військові Ізраїлю вилучили кілька одиниць вогнепальної зброї, боєприпасів та іншого обладнання.Також армія оборони Ізраїлю повідомила про зіткнення військовослужбовців з озброєними вибухівкою палестинськими бойовиками.За даними ЦАХАЛу ще 16 підозрюваних були затримані в інших районах Західного берега річки Йордан. В результаті зіткнень один солдат отримав легке поранення.Війна Ізраїлю і ХАМАСНагадаємо, бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію “Залізні мечі”.24 листопада між Ізраїлем та ХАМАСом почалось тимчасове перемир’я для звільнення полонених. Тоді ж сторони домовилися про припинення вогню на чотири дні, однак вирішили продовжити його ще на два дні з умовою, що бойовики звільнять більше заручників.1 грудня Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа. У ЦАХАЛі заявили, що ХАМАС порушив умови перемир’я.За словами міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта, Ізраїль відновив вогонь після відмови ХАМАСу звільнити заручників, серед яких двоє дітей.Коментуючи злочини ХАМАС, президент США Джо Байден заявив, що бойовики неодноразово ґвалтували та калічили жінок під час нападу на південь Ізраїлю 7 жовтня.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.