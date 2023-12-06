Meta Platforms починає процес відключення функції чатів між програмами, яка надавала можливість відправляти повідомлення з Instagram у Facebook Messenger і навпаки.Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на блог про технології Engadget, що публікує новини про гаджети та електроніку.У 2020 році Meta, яка на той момент називалася Facebook, представила кросплатформенну інтеграцію, яка дозволила користувачам Instagram і Facebook Messenger обмінюватися повідомленнями безпосередньо. Проте через три роки компанія вирішує змінити свій курс щодо цієї інтеграції.В офіційному повідомленні розробників йдеться, що починаючи з середини грудня 2023 року, функцію організації чатів між Instagram та Facebook Messenger буде відключено. Користувачі більше не зможуть розпочинати нові текстові або голосові розмови з використанням облікових записів Instagram та Facebook Messenger.Існуючі чати будуть збережені, але доступні лише для читання. Крім того, користувачі не зможуть бачити статус співрозмовників в іншій соціальній мережі.Причини відключення функції передачі повідомлень між Instagram і Facebook Messenger не уточнюються, але, ймовірно, таке рішення пов’язане з дотриманням законодавства Європейського Союзу, яке вимагає забезпечення сумісності між платформами обміну повідомленнями.В рамках цієї мети Meta також розробляє функцію "Приховані чати" для месенджера WhatsApp.Нагадаємо, що Meta створила інструмент, який допоможе зробити зміст ваших відео на Facebook кращим.А ще ми писали, що Meta ліквідувала китайську ботоферму, яка поширювала фейки про Україну.