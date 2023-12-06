Російська Федерація випустила по Україні майже пів сотні ударних безпілотників сьогодні вночі, 6 грудня. Сили ППО знищили 41 БпЛА.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ в Telegram.Російські окупаційні війська атакували України "шахедами" з двох напрямків - мис Чауда (Крим) та Курська область РФ. Усього зафіксовано пуски 48 ударних безпілотників."В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 41 ударний БпЛА противника", – йдеться у повідомленні.Зазначається, що до відбиття російської атаки залучалася винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.Нічна атака РФ по Україні 6 грудняСьогодні вночі під час повітряної тривоги лунали вибухи в Хмельницькому районі. В обласній військовій адміністрації повідомляли про роботу сил ППО в регіоні.Сили оборони Півдня повідомляли про рух "шахедів" у бік міста Старокостянтинів Хмельницького району.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.