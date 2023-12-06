Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 6 грудня, за добу склали 1270 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 335 110 військових. Крім того, ЗСУ знищили 13 танків, 51 БПЛА і 40 ББМ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.12.23 орієнтовно склали: особового складу – близько 335 110 (+1270) осіб ліквідовано; танків – 5600 (+13) од; бойових броньованих машин – 10 456 (+40) од.; артилерійських систем – 8024 (+37) од.; РСЗВ – 919 (+6) од.; засоби ППО – 605 од; літаків – 324 (+1) од.; гелікоптери – 324 од; БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6083 (+51) од.; крилаті ракети – 1570 од; кораблі/катери – 22 од.; підводні човни – 1 од.; автомобільної техніки та автоцистерн – 10 532 (+49) од.; спеціальна техніка – 1153 (+5) од.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.