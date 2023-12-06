Сьогодні, 6 грудня, на День Святого Миколая, в Україні буде гарна зимова погода. Щоправда, загальне враження зіпсує наявність невеликих снігу та дощу у трьох регіонах.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."На Миколая та в День найкращих у світі ЗСУ в Україні буде хороша зимова погода. Мороз вдень невеликий, -1…-3 градуси або близько 0", – розповіла Діденко.Синоптик додала, що тепліше, до незначних "плюсів" буде у південній частині."Снігопади завтра не загрожують, переважатиме суха погода, лише у Вінницькій, Житомирській областях все ж трохи підсипле снігу, а на Одещині – невеликий дощ", – констатувала вона. Щодо Києва, то у столиці сьогодні опадів не буде і "навіть можливе сонечко", але вітряно. Вдень 0…-2 градуси морозу.Для довідкиДень Святого Миколая 6 грудняУкраїна перейшла на новий юліанський церковний календар і дати майже всіх свят зрушили на 13 днів назад. Зокрема, День Святого Миколая, який раніше відзначався 19 грудня, "переїхав" на 6-те. Те саме стосується і Різдва – 25 грудня замість 7 січня. Тобто тепер цикл свят розпочинається з 18 листопада та закінчується 7 січня.День ЗСУЩороку 6 грудня відзначається День Збройних Сил України, встановлений згідно з постановою Верховної Ради № 3528-XII від 19 жовтня 1993 року. Саме 6 грудня 1991 року парламент ухвалив закон "Про Збройні Сили України".Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.