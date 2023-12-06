Нове дослідження показало, що морквяний сік не тільки покращує зір, але й протидіє запаленню в організмі. Саме воно пов’язане з такими серйозними захворюваннями, як діабет, рак і хвороби серця.Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Medical News.Як проводили дослідженняДанські вчені у нещодавньому дослідженні вивчали деякі специфічні сполуки, що містяться у моркві. А саме фалькаринол і фалькариндіол, і те, як вони можуть впливати на імунітет людини.У дослідженні взяли участь 14 здорових людей. Перед початком експерименту вони протягом 48 годин не приймали протизапальні препарати і не їли моркву. У рамках дослідження вони пили сік, приготований з особливого сорту моркви. Потім їхню кров перевіряли до і через годину після вживання соку.Деякі зразки крові вчені спеціально піддавали впливу ліпополісахариду (ЛПС), який власне і викликає запалення, щоб перевірити чи морквяний сік змінює цю реакцію.Які результати дослідженняВчені виявили, що вживання морквяного соку не має значного впливу на кров, окрім одного ефекту – він підвищує рівень білка IL-15. Але коли після цього на таку кров впливав ЛПС, то організм починав виробляти різні рівні кількох білків - і ті, що посилюють запалення, і ті, що його зменшують.Науковці дійшли висновку, що морквяний сік має "балансувальний" вплив на наш імунітет. Він може допомогти організму краще боротися із запаленням, яке є ключовим фактором багатьох захворювань.Результати цього експерименту також вказують на складну роль певних білків в імунній відповіді.Втім, проблема у тому, що дослідження проводилося поза живим організмом, тому воно не дає повної картини. Тому потрібні додаткові дослідження, особливо клінічні випробування на людях, для того, щоб повністю зрозуміти механізм дії морквяного соку на здоров’я. Читайте також про те, який чай може зменшувати ризики розвитку раку.Раніше ми писали про те, які 6 горіхів є дуже корисними для здоров’я серця та судин.