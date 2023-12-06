Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо підвищення податку з банків. Податок на прибуток буде збільшено з 18% до 50% вже цього року.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку проекту 9656 на сайті Ради.Податок на прибуток банківВерховна рада ухвалила цей закон у другому читанні 21 листопада. Як повідомив член фінансового комітету Ярослав Железняк, на вимогу МВФ, Мінфіну та НБУ текст до другого читання було змінено: податок на прибуток за 2023 рік буде 50%; у наступні роки, починаючи з 2024 року, буде ставка 25%."За розрахунками Мінфіну, це принесе лише за 2023 рік 24-25 млрд гривень. Далі це 6-7 млрд гривень", – повідомив Желєзняк.У цей же законопроект додали норми про те, що продовжується ще на один рік пільга на ввізний ПДВ при імпорті дронів, тепловізорів, рацій та антидронових рушниць.Вилучення прибутку банківУ жовтні Верховна рада ухвалила за основу проект закону про збільшення ставки податку на прибуток банків з 18% до 36% у 2024-2025 роках.У проекті держбюджету на 2024 рік уже врахували 9,9 млрд гривень від збільшення ставки податку.За даними НБУ, за січень-вересень року чистий прибуток банків України досяг 109,9 млрд гривень.Національний банк фактично підтримав цей законопроект. Самі банки також висловлювали незгоди. Голова НБУ Андрій Пишний на зустрічі з керівниками 30 найбільших банків подякував банкірам "за зважену та мудру позицію щодо оподаткування доходів, за те, що з розумінням поставилися до рішення збільшити податок".