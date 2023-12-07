Російські терористи зменшили активність авіації після того, як наші військові нещодавно збили ворожий бомбардувальник Су-24М. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону. За словами речника, російський бомбардувальник, який летів над західною частиною Чорного моря в районі острова Зміїний, намагався мінувати український зерновий коридор. "Насправді ситуація станом на зараз змінилась після того інциденту. Приймані вчора (6 грудня, ред.) ми не спостерігали активність авіації", – заявив Плетенчук. Плетенчку висловив вдячність Повітряним силам за те, що вони допомагають забезпечувати безпеку цивільного судноплавства. За його словами, єдина проблема для судноплавства яка залишається, це активність ворога в повітрі й застосування вогневого ураження з повітря. ЗСУ знищили російський Су-24М біля Зміїного5 грудня Сили оборони України знищили російський бомбардувальник Су-24М у районі острова Зміїний. За словами командувача Повітряних сил Миколи Олещука, бомбардувальник, під прикриттям винищувача Су-30СМ, намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одеської області."Завдяки успішно проведеній операції повітряного командування "Південь", український зенітний ракетний підрозділ відправив російську "сушку" слідом за "російським військовим кораблем", – заявив Олещук. В коментарі агентству, речник Плетенчук розповідав про те, що бомбардувальник також ставив міни, щоб нашкодити зерновому коридору.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.