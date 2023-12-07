В Україні почали траплятись випадки, коли медзаклади вимагають у військовозобов’язаних чоловіків надати спеціальну довідку від ТЦК та СП, яка дає дозвіл на лікування, інакше їх не госпіталізують. Чи є такі дії законними і що робити у такій ситуації?Відповідь на це питання дає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням публікацію адвокатського бюро “Пані в законі” в Telegram.Чи є такі дії лікарні правомірними"Знову почали надходити скарги про те, що деякі лікарні по Україні вимагають у військовозобов’язаних чоловіків дозволи на лікування від ТЦК та СП. Такі дії лікарні є неправомірними", – каже адвокат Марія Левченко.Вона додає, що не було ніяких змін у діюче законодавство України про те, що військовозобов’язаний, тут важливо звернути вашу увагу, що навіть не військовослужбовець, має надавати якісь дозволи від військкомату, щоб його госпіталізували.Що робити у такій ситуації"Якщо ви почуєте таку вимогу від медперсоналу конкретної лікарні, то одразу кажіть, що будете викликати наряд поліції для фіксації факту відмови у наданні медичної допомоги та лікування", – радить юрист.Також вона рекомендує звертатись у такому випадку на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я за номер телефону 0 800 505 201, щоб повідомити про факт порушення.Зазначимо також, якщо ви потрапили у подібну ситуацію, окрім вище згаданих дій, можна також звернутися на гарячу лінію системи безоплатної правової допомоги за номером 0 800 213 103. Читайте також про те, чи можуть забрати на фронт чоловіків до 27 років.Раніше ми писали про те, чи має право поліція затримувати чоловіків через те, що вони перебувають у розшуку ТЦК.