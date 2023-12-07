Сьогодні, 7 грудня, в Україні буде морозно. “Родзинки” додасть сніг та мороз, які, щоправда, накриють лише кілька регіонів.Детальніше – у матеріалі РБК-Україна.Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: прогноз синоптика Наталки Діденко, прогноз “Укргідромецентру”."Сьогодні в Україні буде морозно. Протягом дня 1…4° морозу. Вітер південно-східний, поривчастий", – розповіла синоптик Наталка Діденко.За даними синоптика, сніг ймовірний на заході, на півдні – з дощем."На решті території – без опадів. У Києві без опадів, вітряно, морозно, вдень 1…3° морозу", – додала Діденко. Якою буде погода завтра в Україні?За даними синоптиків "Укргідрометцентру", 8 грудня в Україні, крім західних областей, невеликий сніг, у південній частині невеликий мокрий сніг та дощ, в Криму помірний дощ. Температура вночі та вдень 1-7° морозу (вночі у західних областях місцями 8-13° морозу); у південній частині вночі та вдень від 4° морозу до 2° тепла, в Криму 2-8° тепла.Погода в Україні в грудні 2023У грудні 2023 року в Україні очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла (у Криму до 4 градусів тепла). Середня місячна температура буде на 1-1,5 градусів вищою за норму. Докладніше - у матеріалі.Підсумки осені 2023 в УкраїніСередня температура повітря цієї осені в Києві склала 11,4 градуса тепла, що на 2,7 градуса вище за середні багаторічні значення. Осінь посіла друге місце серед найтепліших з 1881 року у столиці. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.