Провідні тенісистки планети окупували рейтинг найбільш оплачуваних спортсменок за підсумками 2023 року. Однак, перша ракетка світу Іга Свьонтек не змогла підкорити цю висоту.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sportico.Польська зірка поступилася юній американці Корі Гауфф у класифікації найоплачуваніших жінок у спорті. 19-річна уродженка Флориди заробила 22,7 млн доларів упродовж року.Гауфф у 2023-му заробила 6,7 млн "зелених" призових. Натомість різноманітні спонсорські угоди принесли їй ще 16 мільйонів. Тим часом Свьонтек випередила американську тенісистку за гонорарними виплатами (9,9 млн доларів), але відстала майже на 4 мільйони в питанні рекламних контрактів.Трійку найбагатших цьогоріч атлеток закрила американо-китайська фрістайлістка Ейлін Гу. Вона впродовж року збагатилася на 20 млн доларів. При цьому призові лижної акробатки склали" "жалюгідні" 27 тисяч "зелених", решта – виплати спонсорів. Загалом у топ-15 найбільш оплачуваних спортсменок дев’ять місць відійшло тенісисткам.Топ-15 найоплачуваніших атлеток у 2023 році: Корі Гауфф (теніс) – 22,7 млн доларів Іга Свьонтек (теніс) – 21,9 млн Ейлін Гу (фрістайл) – 20 млн Емма Радукану (теніс) – 16,2 млн Наомі Осака (теніс) – 15 млн Аріна Сабаленко (теніс) – 12,2 млн Єлена Рибакіна (теніс) – 9,5 млн Джессіка Пегула (теніс) – 9 млн Сімона Байлз (спортивна гімнастика) – 8,5 млн Неллі Корда (гольф) – 7,9 млн Алекс Морган (футбол) – 6,9 млн Меган Рапіно (футбол) – 6,8 млн Лейла Фернандес (теніс) – 6,1 млн Мікаела Шиффрін (гірські лижі) – 6,1 млн Онс Жабер (теніс) – 5,7 млн До слова, полька Свьонтек піднялася в топ-10 тенісисток в історії за тижнями нагорі рейтингу.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.