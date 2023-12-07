7 грудня в Україні за новим календарем відзначають день пам’яті святителя Амвросія.Про те, що можна і категорично не можна робити, кого привітати з іменинами читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.Традиції цього дняНародна назва свята - Амвросій або день Амвросія. У цю дату був вислів "Амвросій свята відкинув", що означало, що до самого Різдва великих церковних свят уже не буде.За звичаями на Амвросію рідні збиралися разом за святковою вечерею - це символізувало сімейне єднання, згуртованість. Вірили, що тоді вся рідня весь рік житиме в злагоді та вбереже себе від сварок.Хоча важка фізична праця у святкову дату не дозволялася, прийнято було заготовляти продукти, прибирати в будинку та займатися іншими справами по господарству, але не старатися.Головні прикмети на день Амвросія Якщо на Амвросія сонце закриває серпанок – чекай на серйозну негоду Якщо сьогодні йде сніг, то літо буде дощовим. Якщо у свято сонце закривають хмари, то незабаром буде сильний снігопад Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша – дощ.Що сьогодні заборонено робитиВажливою забороною для жінок на Амвросію було шиття, в’язання та прання білизни – за порушення таких правил на жінку могли обрушитися нещастя та хвороби. Дівчатам суворо заборонялося цього дня розчісувати волосся і мити голову, інакше краса могла померкнути, і ще довго доведеться чекати заміжжя.Забобонні вважали, що у це свято краще не робити дорогих покупок, оскільки радості вони не принесуть, а зіпсуються швидко.Цього дня іменини відзначають: Василь, Антон, Павло, Петро, Григорій, Амвросій, Іван. Читайте також, які свята та пам’ятні дати будуть у листопаді 2023 року.До речі, з’явився церковний календар на 2024 рік.