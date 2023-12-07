На українсько-польскому кордоні досі заблоковано чотири КПП. На кожному з них стоять тисячі українських фур з водіями.Що зараз там відбувається, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сюжет ТСН.Як живуть українські водії фур на кордоніПовідомляється, що у водіїв закінчується пальне та їжа. Так, в сюжеті показали, як в одного з водіїв закінчилося пальне та інші йому допомогають. Ситуація змусила всіх сплотитися та допомогати один одному. Велику роль у забезпеченні всім необхідним водіїв відіграють волонтери.Вони привозять далекобійникам їжу та все необхідне. Так, фури стоять на кордоні по тижню-два.Один з водіїв, який везе гуманітарну допомогу, розказав, через що йому доводиться проходити."Я везу допомогу для ЗСУ, а мені кажуть, що це може почекати", – сказав він.Інший водій жив на парковці тиждень, і ось, нарешті, дочекався своєї черги.Люди обурені та жаліються, що машини швидко охолоджуються, а солярка закінчується.Нагадаємо, що посли країн Балтії висловили Польщі демарш через блокаду українського кордону.До речі, Україна розраховує на угоду про контроль на КПП зі Словаччиною.